Le ministre François Rebsamen en visite à Bastia : circulation et stationnement impactés

Dans le cadre de la visite du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, plusieurs arrêtés ont été pris par la Ville de Bastia. Des perturbations sont à prévoir jusqu’au mardi 11 février au soir.



Rue Adolphe Landry, le stationnement est interdit depuis ce lundi 10 février à 7h et le restera jusqu’au mardi 11 février à 23h. La circulation y sera également coupée mardi, entre 17h et 23h. Du côté du port de Toga, une interdiction de stationnement sera appliquée le mardi 11 février dès 7h et levée le mercredi 12 février à 12h. La circulation pourra être momentanément interrompue.



Dans le centre-ville, la rue Favalelli est soumise aux mêmes restrictions de stationnement depuis lundi matin. L’interdiction restera en place jusqu’au mardi 11 février à 19h, avec des interruptions ponctuelles de la circulation. La rue Juge Falcone sera également concernée par ces mesures mardi, avec une interdiction de stationner entre 7h et 20h et un risque de coupures temporaires de la circulation.



Les automobilistes sont invités à adapter leurs trajets et à privilégier des itinéraires alternatifs.