Le marathonien porto-vecchiais Morhad Amdouni accusé de violences et de viols par sa femme

Morhad Amdouni, 36 ans, marathonien français et recordman national, devra faire face à la justice. Selonle sportif, originaire de Porto-Vecchio et champion d'Europe du 10 000 mètres en 2018, est attendu au tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) pour des accusations de violences volontaires envers sa conjointe, qui l’accuse également de viols et d’agressions répétées. Le Parisien-Aujourd’hui en France révèle que les faits remontent au 18 septembre dernier. La police aurait été alertée suite à un incident au domicile du couple à Serris. Selon le témoignage de la plaignante, une violente altercation aurait éclaté après qu'elle eut découvert une infidélité de son conjoint. Elle affirme que, dans le cadre de cette dispute, Morhad Amdouni aurait tenté de l’étrangler, une scène à laquelle leur fils aurait assisté. Interrogé en garde à vue, l'athlète a nié les accusations portées contre lui, rapporte le quotidien.Après son interpellation, Morhad Amdouni aurait été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet de Meaux a confirmé au quotidien "qu’une audience est prévue le 24 février 2025 à 13 h 15, à raison de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours, incidents survenus entre septembre 2023 et septembre 2024." Selon les sources du Parisien, les proches de l’athlète, notamment sa mère, son frère et sa maîtresse, ont été interrogés dans le cadre de l’enquête. Outre ces accusations de violences conjugales, le parquet de Meaux a également ouvert une enquête pour viols et agressions sexuelles présumées sur Mounira.Né à Porto-Vecchio et spécialisé dans les courses de fond, Morhad Amdouni a connu un parcours sportif remarquable, avec un record de France du marathon (2 h 3 min 46 s) et un titre de champion d’Europe en 2018.