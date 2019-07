Le livre-album « Chapelles de Pietracorbara »

2008-2018 restera comme une décennie essentielle pour la restauration, l’entretien et l’animation des édifices religieux de Pietracorbara. L’association y a mené une action inventive et déterminée.

Ce livre-album relate ces dix années de mobilisation en faveur du patrimoine cultuel et culturel de la commune.

D’un format carré (21 x 21), l’ouvrage en quadrichromie, compte 82 pages et 164 photographies ou fac-similé d’affiches, de journaux ou de documents anciens.

---

Prix de vente : 20 € TTC.

Vous pouvez réserver un ou plusieurs exemplaires par mail dominique.antoni@gmail.com ou par SMS au 06 14 30 30 66.