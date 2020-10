Le label "France Services" arrive à La Poste de Calenzana

" Cette Maison de Services Au Public a depuis évolué. L'État a en effet souhaité mettre en place un nouveau label d'accès aux services publics. Celui-ci vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l'endroit où il vit, en ville ou en milieu rural d'accéder aux services publics et d'être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches au quotidien" précise Florent Farge, sous-préfet de Calvi lors de l'officialisation de "France Services" ce jeudi 15 octobre à l'occasion de journées "Portes ouvertes" organisées au sein du bureau de Poste de Calenzana, en présence du maire Pierre Guidoni, de Sandrine Andreani, chargée de communication au sein du Groupe La Poste, d'Isabelle Vautier de la direction départementale des Finances Publiques, Marie-Jo Delcroix, Alexandra Alberti et Jensen de Giacomoni du Bureau de Poste de Calenzana.





Un label offrant une montée en gamme

Le représentant de l'État poursuivait. " Le Gouvernement a souhaité faire monter en gamme la MSAP en proposant ce nouveau label pour que différents organismes puissent accompagner dans ses démarches la population avec, comme j'ai eu l'occasion de le souligner des agents formés.

Ce label offre aussi plus de visibilité. A ce jour, en même temps que Patrimonio, Calenzana est la deuxième commune rurale à bénéficier de ce nouveau label.".

Pierre Guidoni, maire de Calenzana se félicitait de la mise en place de ce nouveau label.

" Je ne peux que me réjouir de cette nouvelle avancée au service de nos concitoyens. Comme j'avais eu l'occasion de le souligner à l'époque la MSAP n'aurait pu voir le jour sans le travail commun mené de concert avec les services préfectoraux et la Poste.

En nous appuyant sur le réseau de La Poste, nous avons été en mesure de proposer à la population un "Ilôt numérique" permettant la consultation des services en ligne de nos partenaires et un "espace confidentiel" pour assurer les permanences ainsi que les rendez-vous, comme c'est le cas aujourd'hui pour Madame Isabelle Vautier des Services des finances publiques"





Des travaux de modernisation à La Poste du 22 novembre au 10 décembre

Et de poursuivre en s'adressant à la représentante de La Poste :" Pour optimiser ce nouveau label et améliorer la qualité de vos services, je sais que vous allez entreprendre des travaux du 26 novembre au 10 décembre 2020. Le nécessaire sera fait pour une continuité de service de la Poste mais aussi , de notre côté, nous nous engageons à accueillir les intervenants de France Services soit au Préau, soit à la Mairie". Je voudrais aussi attirer votre attention sur la nécessité de mieux communiquer sur ces services proposés par le label "France Services" et sur la nécessité à prévoir un signalétique adaptée qui pour l'heure fait cruellement défaut. De notre côté, a été mis à l'étude un projet de cartographie des services proposés au sein de la commune".



Sandrine Andreani, de La Poste, ajoutait: " Je vous remercie monsieur le maire pour votre aide précieuse. C'est dans l'union que l'on arrive à de belles réalisations". Les structures France Services permettent désormais d'accéder à un socle commun de services publics de 9 opérateurs: " CAF, POLE EMPLOI, CPAM, ,CNAV, MSA, Ministère de l'intérieur, Justice, DGFIP et AGIRC-ARRCO Retraite, en complément des activités postales habituelles quand ces structures sont installées au sein de La Poste.

Depuis 5 ans les Préfectures, La Poste et les opérateurs partenaires contribuent au maintien ou retour des grands opérateurs publics dans les zones à faible densité.

Une dizaine de points "France Services" sont actuellement installés en Corse.

En proposant ces nouvelles missions de services à la population, La Poste participe à la réduction de la fracture numérique par la mise à disposition gratuite d'équipements connectés en libre-service au sein de ces structures. Elle garantie un accueil et un accompagnement humain de proximité grâce ays chargés de clientèle".



Entre deux rendez-vous, Isabelle Vautier de la d irection Départementale des Finances Publiques précise: " Depuis lundi j'assure un service à La Poste mais cela fait maintenant 4 ans que j'officie à la mairie de Calenzana. C'est donc dans la continuité que j'assure ce service de proximité au service des citoyens. Je m'occupe plus particulièrement su suivi des impôts chez les particuliers. Le relationnel est très important".

Le 30 août 2016, Jean-Michel Baylet, alors ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité, et des Collectivités Territoriales, inaugurait en présence du maire de la commune, Pierre Guidoni et de nombreuses personnalités, la Maison de Services Au Public (MSAP) implantée à la Poste de Calenzana.Cette MSAP de Calenzana, créée le 16 janvier 2015, avait été retenue pour être l'expression d'une volonté gouvernementale de renforcer l'accès aux services de proximité à l'attention de tous les publics, à l'attention d'une population rurale".