La Poste de Saint Florent fait peau neuve et accueillera un espace France services

La réouverture se fera le mercredi 10 décembre dans un bureau plus accueillant qui bénéficiera d’un espace France services.

Pendant cette période, les clients bénéficient d’une continuité de services.





Le retrait des instances (lettres et colis avisés) s’effectuera au local de la

communauté des communes situé en dessous de ce même bureau de poste du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures et le samedi de 9 à 17 heures.

Et à proximité, pour toutes autres opérations postales et bancaires à La Poste de Patrimonio du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures et le samedi de 9 à 12 heures.





Votre conseiller bancaire reste joignable par email ou par téléphone au numéro

habituel et recevra ses clients sur rendez-vous uniquement au bureau de

Patrimonio du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures et le samedi de 9h à 12 heures.



Le distributeur automatique ne sera pas approvisionné durant les travaux.