« Le jazz de Jeanne » : le nouveau spectacle de Fabienne Marcangeli

« Chanter, c'est une jolie façon de s'exprimer. Voyez toutes les émotions, tous les messages que l'on peut faire passer en trois ou quatre minutes. Voilà ce que disait Jeanne Moreau » explique Fabienne Marcangeli. « Le but de ce spectacle, dont le public a eu un extrait de 45 mn aux dernières Musicales de Bastia, est d’évoquer avec tendresse Jeanne Moreau l’actrice, la chanteuse. Beaucoup de gens connaissent "Le tourbillon de la vie" ou "la mémoire qui flanche" mais il y a beaucoup d’autres qu’on va faire découvrir au public notamment des poèmes de Rezvani, Duras, Genet, Prévert… et même ses propres textes.»





Sur scène, Fabienne Marcangeli sera entourée de Jef Roques (guitare, arrangements et direction musicale), Jean-Marie Carniel (contrebasse), Thierry Larosa (batterie) et du comédien Daniel Delorme.

« Avec Daniel, on dira quelques répliques de film avec l’actrice, un prétexte à une tendre et humoristique évocation de la vie de couple, avec ses hauts et ses bas, ses drames et ses joies ».

Un spectacle qui cible non seulement les amoureux du jazz mais aussi les cinéphiles donc.

« Ce spectacle est tous publics, amateurs de jazz ou non, et peut être destiné à des publics cinéphiles, par exemple à l’occasion d’une projection d’un film avec Jeanne Moreau. Il peut être suivi d’une intervention de médiation culturelle selon les publics » précise F. Marcangeli.





Ainsi on peut d’ores et déjà annoncer que le 11 avril Fabienne se produira en duo au Studio dans le cadre du Ciné-Club de Bastia, avant la projection de « Jules et Jim ». D’autres formules sont aussi en projet dans des médiathèques notamment en Corse du sud en formule trio et avec débat. « J’ai hâte de débattre aussi avec des gens sur le spectacle mais aussi sur la carrière de Jeanne Moreau ». Parallèlement Fabienne se produira aussi cet été avec sa formation de jazz en Corse et sur le continent.



*Concerts (1h20) :

- 5 mars 20h30 Centre culturel Anima à Migliacciaru

- 6 mars 17h Maison des Vins à Patrimonio