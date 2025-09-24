« Ribellazione Acte VI» : Patrimonio en résistance contre la malbouffe

Loin d’être un simple rendez-vous gastronomique, Ribellazione se veut un acte de résistance contre la malbouffe et l’uniformisation alimentaire. L’association Slow Food Corsica invite ainsi chacun à « reprendre en main son alimentation » en soutenant les circuits courts, les producteurs locaux et les farines traditionnelles. « Chaque repas est un acte culturel et politique », rappelle l’équipe organisatrice. À travers conférences, démonstrations, ateliers et concerts, le public est invité à réfléchir à une autonomie alimentaire pour la Corse et à redécouvrir la richesse des variétés anciennes de céréales. Fondateur de l’évènement, Pierre-François Maestracci rappelle l’objectif : « Avec notre convivium de slow food en Corse, on veut mettre en avant les initiatives en ce qui concerne les circuits courts autour de l’autonomie alimentaire ».
Trois jours de rencontres et de saveurs
Le programme 2025 s’annonce dense et festif de ce vendredi 26 au dimanche 28 septembre entre le Libertalia et le Théâtre de Verdure de Patrimonio.
Vendredi, la journée débutera ainsi par un atelier pédagogique avec les élèves de Patrimonio autour du four à pain et se poursuit par un apéritif en musique sur la paillote Olzu Beach, avant le grand dîner Slow Food Transitionnel Corse au restaurant Libertalia Mille Saison, avec animation musicale de Barbara Cardone et Vital Negroni.
Samedi, démonstrations de fabrication de pain au feu de bois, atelier culinaire autour des pâtes, déjeuner préparé par Slow Food Gallura (Sardaigne) et grande table ronde au Théâtre de Verdure sur le thème « Tendre vers une autonomie alimentaire grâce aux farines de céréales », sont au programme. La journée se clôturera en outre par des dégustations de bières corses et le Corsican Street Food Festif.
Et dimanche, place aux échanges de graines, aux initiatives de diversification agricole et aux concerts, pour finir en beauté cette célébration de l’alimentation consciente.
La Sardaigne invitée d’honneur
Cette année, Ribellazione reçoit l’Isula Surella, la Sardaigne, qui viendra partager son expérience en matière de sauvegarde des variétés anciennes et de modèles économiques alternatifs. A ce titre, c’est le slow food de Gallura qui sera présent pour présenter les produits phares de la région, le brocciu et le tricu corsu, blé d’origine corse cultivé en Sardaigne. La preuve, s'il en fallait encore, des rapprochements et similitudes entre les deux îles. Le festival sera d'ailleursune nouvelle occasion de créer des passerelles entre la Corse et la Sardaigne autour de leur patrimoine culinaire commun.
Bien installé dans le paysage, Ribellazione est désormais un rendez-vous militant et fédérateur qui rassemble agriculteurs, boulangers, vignerons, brasseurs, chercheurs et simples citoyens. Au-delà des plaisirs de la table, l’objectif est clair : bâtir un modèle alimentaire plus juste, plus local et plus résilient.
