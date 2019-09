Le général Tony Mouchet nouveau "patron" de la gendarmerie en Corse

C’est à la caserne Battesti d’Ajaccio qu’est revenu l’honneur d’accueillir la cérémonie de prise de commandement de la région de gendarmerie de Corse et du groupement de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud par le général Tony Mouchet.

Cet événement s’est déroulé solennellement en présence de la préfète de région mais aussi de nombreuses personnalités représentant entre autres, le rectorat ou encore la municipalité.



Une cérémonie particulière qui n’a pas seulement mis à l’honneur le nouveau commandant mais également les gendarmes méritants auxquels ont été remis une médaille que ce soit pour leurs années de service ou pour leur bravoure. Ainsi, ont été remises deux médailles militaires, trois médailles de la gendarmerie nationale avec citation, une médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze, une médaille de bronze de la défense nationale, deux médailles d’honneur pour actes de courage et de dévouement et deux médailles de la sécurité intérieure.



Le nouveau commandant Tony Mouchet s’est ensuite exprimé :

« Il faut être à l’écoute du territoire, à l’écoute du personnel et des autorités et des élus. Je m’inscris dans cette démarche d’écoute des concitoyens. Comme toute personne en charge du commandement, je souhaite une gendarmerie opérationnelle qui réponde aux besoins et qui soit réactive. Il faut également être résolument moderne et s’adapter notamment à la cybercriminalité. Il ne faut pas avoir peur du changement et s’adapter aux nouveaux outils. Nous avons les moyens de conduire les actions mais toujours en adéquation avec les besoins du territoire ».