Le feu de Bavella ne présente plus de danger pour Solaro et Sari

Livia Santana le Mercredi 12 Février 2020 à 17:27

L'incendie de Bavella qui a déjà ravagé plus de 3000 hectares de végétation autour de Quenza, Solaro et Bavella ne représente plus de danger pour les villages de Solaro, Sari, et pour le hameau de Togna.

Ce mercredi 12 février, près de 600 personnes étaient encore engagées sur les lieux pour tenter de contenir les flammes qui avaient repris de plus belle la veille, à cause des vents violents qui ont soufflé sur la Corse.



Dans un communiqué la préfecture de Corse fait le point.



A l’heure actuelle, le feu ne présente plus de danger pour les villages de Solaro et de Sari, et le hameau de Togna.

Les conditions météorologiques ont permis l’intervention des moyens aériens – 4 Canadair et 5 hélicoptères. Près de 600 personnes sont engagées aujourd’hui au sol et se concentrent désormais sur le secteur du col de Larone pour protéger la forêt de Bavella. Ce travail, ainsi que l’action des pionniers et le traitement des lisières, est appelé à se poursuivre au cours des prochains jours. SUR LE MEME SUJET Porri : une maison ravagée par un incendie

