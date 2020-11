Le cinéma corse (re)confiné mais décomplexé

Barbara Carlotti vient de faire l’ouverture du 35festival européen du film court de Brest avec son court métrage Quatorze ans. Cette édition qui se déroule en ligne jusqu’au 15 novembre propose également Abissu de Matteo Moeschler, un court métrage avec l'actrice Delia Sepulcre Nativi, coproduit par l’IUT de Corse et récemment sélectionné à Lama. Ce jeune réalisateur a également été récompensé à Arte Mare pour son documentaire Ma blessure d’âge adulte. Le Festival de Brest permet aussi de découvrir Dustin de Naïla Guiguet. Un film produit par la société Alta Rocca de Jean-Etienne Brat, labélisé Cannes 2020, et présent dans de nombreux festivals ( lire ici ).Gasoil, le nouveau film de Leonard Accorsi (Feriti), est lui sélectionné au Festival international du cinéma francophone en Acadie (Fifca) qui se déroule en ligne du jusqu'au au 20 novembre 2020.Féeroce de Fabien Ara vient de remporter le prix du jury étranger au Malta short film festival. Un prix de plus pour ce court métrage tourné à Ajaccio, avec Marie-Pierre Nouveau, qui ne cesse de glaner des récompenses partout où il passe.Le 38festival Tous courts d’Aix-en-Provence, qui se déroule en ligne du 1au 6 décembre vous permettra de découvrir High Dating de Jules Zing qui a également été largement diffusé, de Clermont-Ferrand à Auch en passant par Les Nuits Med, le Festival Phare d'Arles, à Lama ou encore à Arte Mare. Il est également sélectionné au festival Bogoshorts de Bogota et participe au concours international de courts métrages de Soria (Espagne).Aiò Zitelli de Jean-Marie Antonini, particulièrement d’actualité en cette période, vient d’être diffusé sur France 3 Via Stella. Il est en lice pour la sélection des prochains Oscars (lire plus bas) et, depuis ce vendredi, vous pouvez l'acheter ou le louer en ligne ( lien ici ).Anomalie de Jean-François Celli a récemment fait sensation à Lama en obtenant le tout premier prix remis par la plateforme Allindì. Il était également à l’affiche du 4festival international du cinéma fantastique de Menton et celui de Bastia en compétition corse. Tout comme Les Etoiles brillent aussi la nuit d’Anne de Giafferri, projeté juste avant le confinement à L’Île Rousse et Bastia, dans le cadre des Semaines d’Informations sur la Santé Mentale.La chaîne franco-allemande Arte fête la millième de son magazine du court métrage Court-circuit, l’occasion de retrouver gratuitement en ligne une sélection d’une cinquantaine de films qui ont marqué l'histoire du magazine. Animation, fiction, film musical ou expérimental, primé ou tout simplement culte. Parmi ceux-là, l’ajaccienne Caroline Poggi et son compagnon Jonathan Vinel sont à l’honneur avec Tant qu’il nous reste des fusils à pompe.Le premier long métrage de Frédéric Farrucci, La Nuit Venue, est sorti le 15 juillet dernier. Cela ne l’empêche pas de continuer à participer à des festivals. Il est à l’affiche de l’édition en ligne de la 26édition de Cinémania pour sa grande première nord-américaine. L’occasion de voir ou revoir ce film noir avec Camélia Jordana. Ce festival de films francophones qui se déroule jusqu’au 22 novembre, propose également le court métrage La Veuve Saverini de Loïc Gaillard, découvert cet été à l’occasion des Nuits Med et lauréat du Prix Hors les murs (Arte Mare 2020).Entrevues, le festival du film international de Belfort qui fait la part belle à des premiers longs a maintenu, en ligne, sa 35édition qui se déroule du 15 au 22 novembre. Il propose une sélection parallèle – Films en cours – composé de cinq longs métrages internationaux en fin de montage image qui peuvent bénéficier d’une aide complète à la post-production. C’est le cas du très attendu premier long-métrage de Pascal Tagnati, I Comete (Les Comètes).Par ailleurs, ADN de Maiwenn avec Henri-Noel Tabary et Aiò Zitelli de Jean-Marie Antonini sont présélectionnés pour les Oscars 2021 ( lire ici ). Autant d’indices d’une production insulaire de qualité qui bénéficie du travail effectué depuis plusieurs années par le pôle audiovisuel de la Collectivité de Corse et l’IUT de Corte.