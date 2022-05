Le carnaval fait son grand retour dans les rues de Bastia

Trois ans après la dernière édition, à la suite de deux annulations successives dues à la pandémie de Coronavirus, les Bastiais pourront de nouveau célébrer le Carnaval le samedi 14 mai prochain. Celui-ci sera placé sous le signe des oiseaux et de la nature. Le défilé sera composé de trois chars, dont le principal représente Pégase, accompagnés d’artistes de rue, d’une vingtaine de percussionnistes, de danseuses. Des enfants de l’Association OPRA seront également de la fête, mais aussi des mascottes, ainsi que de nombreux autres artistes et animateurs.

Les festivités démarreront à 16h30, heure à laquelle débutera le traditionnel défilé, au départ du Palais de Justice. Le cortège empruntera le boulevard Paoli, la rue Miot pour ensuite traverser la Place St Nicolas. Le cortège ressortira une nouvelle fois de la rue Miot en direction du Vieux-Port via le quai des Martyrs et le quai du 1er bataillon de choc.

Autour de cette journée, de nombreuses animations sont prévues pour faire de ce rendez-vous un véritable moment de partage et de joie pour petits et grands. Un atelier maquillage est d’ores et déjà programmé autour du kiosque de la Place St-Nicolas de 11h à 13h et de 14h à 16h30. D’autres surprises seront également au programme de cet événement festif.