Le SC Bastia s’appuie sur la réserve civique pour mobiliser des bénévoles en 2025–2026

A l’occasion de la rencontre de Ligue 2 SCB – Caen samedi dernier le Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports de la Haute Corse de la Direction des services de l'Éducation nationale avait dressé deux barnums pour faire la promotion de ce service de bénévolat dont le Sporting usera lors de la saison 2025/2026.« Depuis 2017, la France dispose d'une réserve civique et, depuis la crise COVID-19, d'une plateforme publique dédiée au bénévolat » explique sur place Chjara-Maria Jeanne, chargée de gestion de crise, communication de crise, communication interministérielle à la préfecture de la Haute-Corse. « Le développement et l'utilisation de cette plateforme dans notre département représente un levier précieux pour renforcer l'engagement citoyen».Sous un des chapiteaux, à l’entrée de la tribune nord du stade Armand Cesari, Stéphanie Fournel, Cheffe de service au SDJES 2B et Jérôme Timpano, chargé à la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de Haute-Corse de la coordination et de la mise en œuvre des missions « engagement » départementale et du Service National Universel. « Afin de renforcer l'impact et la visibilité de notre plateforme auprès du grand public et des acteurs concernés, nous avons mis en place une campagne de promotion et de valorisation s'appuyant sur des événements existants tels festivals, événements sportifs ou culturels » indique St. Fournel. « Nous sommes aujourd’hui à Furiani car le Sporting Club de Bastia est lui-même adhérent à cette plateforme dans le but de recruter une quarantaine de bénévoles qui participeront la saison prochaine à l'organisation des matchs au stade de Furiani ».A ses côtés, Jérôme Timpano explique à de jeunes et moins jeunes supporters l’intérêt de cette plateforme dédiée au bénévolat. « L'objectif de la plateforme est de mettre en relation celles et ceux qui veulent agir pour l'intérêt général avec les associations, établissements publics et collectivités territoriales qui ont besoin de bénévoles dans le cadre de la réserve civique ». Aujourd’hui, au niveau national, la plateforme a d’ores et déjà recensé 18 000 missions de bénévolat, 550 000 inscrits et référencé plus de 13 800 organisations. « En Corse nous comptons 760 bénévoles et 100 structures référencées» précise St. Fournel. « Ces bénévoles, à partir de 16 ans, peuvent agir aussi bien ponctuellement, à l’occasion d’un évènement, ou dans la durée dans une association par exemple ».Comment devenir bénévole ?Afin de faire connaitre ses actions, ses objectifs et enregistrer les candidatures le SDJES a mis en place un site dédié : JeveuxAider . « Cette plateforme constitue une sorte de vivier où les associations en quête de bénévoles viennent puiser les volontaires» indique J. Timpano.