Le Pape François a béni l'école Santa Divota de Porto-Vecchio

La rédaction le Jeudi 16 Février 2023 à 19:50

Les jeunes pèlerins de l’école Santa Divota de Porto-Vecchio ont vécu ce jeudi matin un moment d'intense émotion. A la faveur d'un pèlerinage au Vatican ils ont eu le bonheur d'assister à l'audience du Pape François ainsi que le rapporte dans un post Tweeter l'église catholique qui immortalisé cet instant dans une brève vidéo où l'on voit et l'on entend le Saint-Père évoquer Ajaccio et la Corse … Il cite aussi Mgr Bustillo et l'ouvrage que l'évêque d'Ajaccio pour la Corse a écrit il y a quelques mois et prie son interlocuteur de le saluer. Regardez aussi les images de sa rencontre avec l'école porto-vecchiaise.