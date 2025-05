Le Grand Site de France Conca d’Oru inaugure ses premiers belvédères et sentiers pédestres

Le Grand Site de France Conca d’Oru Vignoble de Patrimonio - Saint-Florent vient de franchir une nouvelle étape dans sa mise en valeur. Trois belvédères panoramiques et 19 kilomètres de sentiers pédestres viennent d’être inaugurés au niveau du col de Teghjime. Ce projet à 700 000 euros allie points de vue d’exception, patrimoine et préservation de l’environnement.

D’un côté, la chaîne de falaises calcaires de la Conca d’Oru, son vignoble, au loin les plages du golfe de Saint-Florent et des Agriate, le tout à l’ombre des contreforts de A Serra di u Pignu et du Cap Corse. Et pour le visiteur, une seule envie : celle de poser les yeux ou encore d’admirer un coucher de soleil sur ce paysage exceptionnel qui se trouve à 20 minutes de Bastia et labellisé Grand Site de France depuis 2017.



Profiter de la vue, c’est l’objectif des aménagements inaugurés ce vendredi 23 mai par la direction du Grand Site de France, Conca d’Oru - Vignoble de Patrimonio - Saint-Florent. Près de 700 000 euros ont été investis pour aménager ou rénover trois belvédères qui se trouvent au col de Teghjime et quatre sentiers de randonnée, avec le soutien de la Collectivité de Corse et de l’État. « Nous avons fait des aménagements paysagers avec une renaturation des sites, dont une casemate allemande datant de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons réaménagé les parkings. L’un des belvédères était devenu une décharge sauvage. Nous avons installé des tables de lecture pour en savoir plus sur les paysages, mais aussi sur l’histoire militaire du col de Teghjime », commente Antoine Orsini, le directeur du Grand Site, avant de souligner qu’il s’agit « d’un lieu qui offre un panorama remarquable sur l’ensemble du Grand Site, ce qui est assez rare ».



3 belvédères et 19 km de sentiers pédestres



Si les aménagements permettent aux visiteurs de profiter de la vue, les sentiers pédestres fraîchement ouverts permettent de visiter en profondeur le territoire de la Conca d’Oru et du Grand Site, qui s’étend sur 5 859 hectares et 6 communes (Barbaggio, Farinole, Oletta, Patrimonio, Poggio d’Oletta et Saint-Florent). Avançant sur les chemins réaménagés, Antoine Orsini commente : « Nous avons ouvert quatre sentiers pédestres : le sentier des Balcons, qui part du belvédère de Barbaggio et surplombe toute la conque viticole, et trois autres sentiers (Chjassu di u Cuventu, Chjassu Napuleone, Chjassu Maria Gentile) sous forme de boucles autour des villages, pour un total d’environ 19 km ».



Premier grand investissement sur le Grand Site de la Conca d’Oru



Si l’on met à part la création de la Maison du Grand Site, construite en 2023 sur le port de Saint-Florent et qui propose informations, parcours thématiques et excursions aux 2 000 personnes qui la visitent chaque année, l’aménagement des belvédères et des sentiers constitue le premier équipement de terrain mis en place sur le Grand Site de la Conca d’Oru depuis sa création en 2017, mais pas le dernier, espère son directeur Antoine Orsini : « C’est une première tranche. Nous avons en projet la mise en œuvre d’autres sentiers pédestres. Et nous avons également en projet d’ouvrir une boucle cyclo-piétonne d’une quinzaine de kilomètres au départ de Saint-Florent, qui traversera les vignes. De manière à pouvoir profiter des paysages ».

L’objectif du Grand Site de France Conca d’Oru - Vignoble de Patrimonio est de lier découverte des lieux et préservation de l’environnement. « Ce n’est pas un site sous cloche : c’est un site vivant et habité. C’est un site classé, mais pas une réserve naturelle. Il y a une activité touristique, agricole, et des habitations. Tout l’enjeu est de concilier la préservation de l’environnement et de ce territoire qui est habité. Nous sommes sur cette ligne de crête, et c’est sur cet enjeu-là que nous travaillons », explique Antoine Orsini, avec une ambition bien précise : « L’objectif est de faire découvrir au visiteur les paysages, donner des clefs de lecture de ces mêmes paysages, mais aussi œuvrer à la protection de l’environnement ».



Un site naturel et historique



Si l’aspect environnemental et naturel du site ne fait aucun doute, le col de Teghjime est aussi un lieu chargé d’histoire pour la Corse. Il fut le théâtre d’une bataille majeure menée en 1943 pour la libération de l’île, avec l’appui des goumiers marocains. Une plaque en l’honneur du résistant Ernest Bonacoscia, 13 ans à l’époque, qui guida les officiers français, a été installée, tout comme des panneaux d’information relatant cette bataille décisive de l’opération Vésuve. L’association USS Corsica a travaillé sur cette question avec les équipes du Grand Site. « Tout le monde connaît le canon de Teghjime, mais on ne va pas forcément au-delà. Aujourd’hui, le Grand Site nous permet, par ses panneaux, de donner plus de détails. Tout autour de nous, il y a des hommes qui sont tombés. Sur le Monte Seccu, une compagnie entière de goumiers s’est fait tuer en œuvrant à la libération de ce col de Teghjime, qui était un endroit stratégique. Il y a aussi 12 bunkers cachés que nous essayons de réhabiliter ».