Le Festival du livre revient ce week-end à Saint-Cyprien

Pour sa quatrième année d'existence, le Festival du livre de Saint-Cyprien, organisé par la Librairie porto-vecchiaise le Verbe du Soleil et la municipalité de Lecci, va être placé sous le signe de la nouveauté tout en conservant la grande diversité qui est la sienne en mélangeant les genres littéraires et les horizons.





C'est vendredi que cette manifestation, qui est devenue un moment culturel incontournable dans l'extrême sud, va débuter et les amoureux de la littérature auront jusqu'à dimanche après-midi, pour assouvir leur passion. Côté nouveauté, un nouvel espace pour les conférences sera aménagé et un concert de rock du groupe des BAT, composé uniquement d'écrivains, aura lieu samedi à partir de 20h30. Comme lors des précédentes versions, de Pages en Plages donne la priorité à la diversité avec cette année, un éclairage particulier sur le polar avec les présences, entre autres, des éditions Hugo Thrillers et de l'écrivain Victor Del Arbol.





La littérature corse sera, une fois de plus, à l'honneur avec Michel Vergé-Franceschi, Ernest Papi, Jean-Claude Rogliano, Gilbert Stromboni et Jacques Renucci, récent prix des lecteurs corses.





Du livre jeunesse, en passant par Fabienne Thibeault et sa saga de Starmania,, la science-fiction et la littérature blanche , il y en aura vraiment pour tous les goûts durant ces trois jours de Festival qui seront des moments d'échanges avec les auteurs tout comme les séances de dédicaces, et les conférences.