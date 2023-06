Le Comité intercommunal de sécurité du Grand Bastia veut contenir la délinquance

Parmi les points que la communauté d'agglomération souhaite améliorer, les violences intra-familiales sont en bonne place. Alors qu'elles représentent 40% des violences recensées sur le territoire, elles restent néanmoins difficiles à prouver. Pour tenter d'éradiquer cette insécurité qui se développe à l'abri des regards, le dispositif de la Maison de protection des familles a été mis en place il y a six mois Située non loin de la gendarmerie de Montesoro, dans une maison lambda, cette enceinte sécurisée accueille et accompagne les victimes de violences. Encadrés par des gendarmes formés à recueillir leurs témoignages, les personnes qui s'y présentent peuvent aider les brigades dans leurs enquêtes, et sont également soutenues si elles veulent constituer un dossier de plainte. En moins d'une année d'existence, la Maison de protection des familles a réalisé une quinzaine d'auditions, notamment celles de mineurs.Enfin, parce que la répression n'est rien sans prévention, de nouveaux espaces associatifs devraient bientôt voir le jour au plus près des habitants qui en ont le plus besoin, comme l'indique la vice-présidente du CISPD, Emmanuelle de Gentili: "nous ouvrons des locaux pour les associations le 4 juillet dans le quartier de San Gaetano et au mois de septembre à Saint-Antoine. Ainsi, les associations seront disponibles au quotidien, avec une présence beaucoup plus forte auprès des habitants. Cela favorisera l'accompagnement numérique, social et en faveur de l'insertion. Nous savons que cela constitue des attentes sur le territoire, donc nous essayons d'apporter ces services sur l'ensemble de la ville."