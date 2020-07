Lancement de la campagne des feux de forêt à Corte : les craintes du préfet de Haute-Corse

Je suis heureux d’être aujourd’hui parmi vous afin de participer au lancement officiel de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, dans un contexte que l’on dit difficile d’un point de vue météorologique mais aussi, en raison notamment, du retrait des 8 avions « Tracker » qui jusque-là, assuraient le guet aérien armé et l’attaque initiale des feux naissants, dont chacun sait qu’elle est élément central de la doctrine de la lutte contre les feux de forêts.



Il nous faudra donc, être plus vigilants et plus réactifs que d’ordinaire car le risque de voir se développer des incendies de grande ampleur présente à nos yeux, une inquiétude légitime, qui plus est, après la crise sanitaire majeure que nous avons malheureusement connue et avec laquelle visiblement, nous n’en avons pas fini. Nous sommes donc face à un impressionnant challenge.



C’est par l’union des bonnes volontés qui s’expriment autour de nous aujourd’hui, à l’image de ce rassemblement exemplaire du partenariat interservices, que nous serons en mesure de relever ce défi et de livrer la bataille du feu à venir. Le récent incendie de Castellu-di-Rostinu, nous a donné un aperçu des enjeux auxquels nous allons devoir faire face.



En effet, de nombreuses régions continentales qui hier encore, n’étaient pas concernées par le risque feu de forêt, se trouvent à leur tour, concernées par ce véritable fléau. Cette expansion des zones à protéger va certainement compliquer l’arbitrage dans l’emploi des moyens terrestres et aériens avec les conséquences que l’on imagine, en cas de multiplication des incendies, les jours à risques élevés.







Alors sans sombrer dans le pessimisme, j’invite chacun d’entre vous à prendre toute sa part de volontarisme, dans le concert des moyens et ils sont nombreux, qui dans les jours qui viennent, vont devoir prévenir et circonscrire les incendies afin d’épargner les personnes, les biens et l’environnement. Je connais pour ma part, le professionnalisme et le sens aigu du devoir qui anime chacun des hommes, des services et unités présentes sur le terrain afin d’assurer notre protection, et cela, à vrai dire, me rassure.



Je sais par expérience, que tout sera fait et bien fait, pour éviter que nous connaissions la catastrophe de trop. Dois-je rappeler à cette occasion, le lourd tribut écologique et humain que la Corse a payé à l’incendie. L’on ne compte plus les sauveteurs, qui ont perdu la vie en service commandé pour la défense de notre île. Je saisi l’opportunité de cette cérémonie, pour leur rendre l’hommage appuyé qu’ils méritent et vous inviter également à la plus grande prudence dans l’accomplissement de vos périlleuses missions.



Je profite également de l’opportunité qui m’est donnée, pour dire tous les efforts qui ont été déployés par le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse dans le rajeunissement de son parc automobile, dans l’optimisation de la formation de ses personnels, dans l’acquisition d’outils intelligents de simulation et d’aide à la décision tactique. Je veux aussi mentionner l’effort significatif qui a été porté en matière d’équipement des réserves communales de sécurité civile. Nous avons en effet, gracieusement cédé à onze d’entre elles, des engins qui aujourd’hui leur permettent de mieux assurer leurs missions de prévention. Ainsi, grâce à l’impulsion du SIS 2B, 18 réserves communales ont vu le jour et 12 autres sont en projet de création.



Bien évidemment, tous ces efforts ne visent qu’un seul objectif : améliorer la capacité de résilience des territoires et des populations face aux enjeux de sécurité publique découlant du dérèglement climatique. C’est là, notre seule ambition, faire en sorte que les communes puissent s’organiser afin d’apporter une réponse efficiente de sécurité civile aux situations de crise présentes et à venir. En ma qualité de Président du SIS 2B, je témoigne ici, de la force et de la vigueur des partenariats qui ont été mis en place dans ce dessein. Et je m’en félicite.



Enfin, le temps est venu pour moi et l’institution que je représente, de souhaiter à chacun et à chacune d’entre vous, bonne chance dans l’exercice de vos missions respectives de sécurité publique, que vous allez accomplir au service tout entier, de la Corse et des Corses, au sein d’une communauté de destin qui sait ce qu’elle vous doit, eu égard, à la force et à la noblesse du métier que vous avez librement choisis. Soyez en tous et toutes, chaleureusement remerciés.