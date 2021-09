La secrétaire d'Etat Nathalie Elimas lance les premières cités éducatives de Corse

La rectrice Julie Benetti accueille la secrétaire d’État en charge de l’Éducation prioritaire, Nathalie Elimas. Cette journée débute par la visite du collège de Montesoro à Bastia, de l'espace prévu pour la future maison des parents, du labo-math et de l'atelier de menuiserie. pic.twitter.com/VHly1yuEtr

— Académie de Corse (@accorse) September 2, 2021



Après une visite éclair du collège de Montesoro à Bastia place à la présentation de la cité éducative de Bastia et aux échanges en présence des élus bastiais. « Un dispositif destiné à favoriser l'éducation des jeunes dans les quartiers prioritaires » selon Laureline Roux, déléguée du préfet dans les quartiers prioritaires de la ville. Il s’articule autour de trois axes : l’implication des parents dans la réussite des enfants, le parcours du jeune de manière à ce qu’il puisse être étayé pour faciliter l’accès à la science, à la culture et à l’environnement, et un dernier axe autour de l’insertion professionnelle des jeunes. Trois axes basés sur la coopération entre les établissements scolaires, les associations, l’Etat, la Ville et la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB). Pour fonctionner l’Etat attribue au dispositif 750 000 sur les trois prochaines années scolaires.L’autre cité éducative se trouve à Ajaccio et englobe, elle aussi plusieurs établissements scolaires. Elle vient donc rejoindre les 150 autres disséminés sur le territoire national avec un objectif pour le gouvernement : atteindre le nombre de 200 d’ici fin 2021. Pour l’heure, « aucune autre cité éducative n’est prévue en Corse » selon Nathalie Elimas.