La secrétaire d'Etat Nathalie Elimas en visite en Corse pour renforcer l'éducation prioritaire

Et la Corse est elle aussi concernée par les différents dispositifs que recouvre l’appellation d’ « éducation prioritaire ». « C’est une académie dont on souligne très souvent à juste titre la dimension rurale mais elle qui compte un nombre d’écoles et d’établissements en éducation prioritaire important » précise la rectrice.



Premier dispositif, les « REP », les réseaux d’éducation prioritaire, qui regroupent les réseaux des collèges et écoles « rencontrant des difficultés sociales plus significatives que celles des collèges et écoles situés hors éducation prioritaire », selon la définition de Canopé. Concrètement, ce classement permet aux établissements concernés d’adopter des mesures spécifiques, comme le dédoublement des classes. En Corse, dix collèges, dont quatre en Haute-Corse et six en Corse-du-Sud, sont classés en REP. 73 écoles sont également en Éducation prioritaire dont 25 en Corse-du-Sud et 48 en Haute-Corse.



Les « REP » sont considérés comme « plus mixtes socialement » que les « REP+ », les Réseaux d’éducation prioritaire renforcée. Selon la définition de Canopé, il s’agit de « réseaux qui connaissent les plus grandes concentrations de difficultés sociales ayant des incidences fortes sur la réussite scolaire ». En Corse, le collège Saint-Joseph de Bastia est classé REP+, ainsi que quatre écoles de Haute-Corse.