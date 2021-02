Ajaccio et Bastia décrochent le label "Cité éducative"

A l’occasion du Comité interministériel à la ville qui s’est tenu le 29 janvier 2021 à Grigny, le Premier ministre a annoncé la liste des 46 nouvelles cités éducatives pour la rentrée 2021, parmi lesquelles ont été retenues les communes d’Ajaccio et de Bastia, premières « Cités éducatives » de l’académie de Corse à décrocher de la labellisation. "A la suite de la labellisation "Cités éducatives" débute une phase d'approfondissement pour finaliser l'avant projet avec l'élaboration d'un plan d'actions et d'un tableau de financement. - explique Virginie Frantz, directrice académiques des services de l’Éducation nationale de Corse-du-Sud - Chaque "Cité éducatives" nécessite la mise en place d'un comité de pilotage composé par la Dasen, la préfecture, la mairie et le principal de collège "pilote" qui fixera la feuille de route du territoire. L'ensemble des actions opérationnelles qui émergeront du travail collectif entre les acteurs éducatifs donneront lieu à l'octroi de moyens supplémentaires pour offrir un cadre d'apprentissage et d'épanouissement renforcé aux élèves des quartiers prioritaires.".

En effet les cités éducatives sont nées de la nécessité d’avoir une action renforcée en matière éducative dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Engagé par le Gouvernement à partir des expériences de terrain, le dispositif est déployé depuis 2019 dans 80 territoires. Il vise à la mobilisation de l’ensemble des acteurs et institutions engagés autour de l’école et des différents lieux éducatifs pour assurer la continuité éducative en s’appuyant sur l'alliance de tous les partenaires travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (Éducation nationale, commune et intercommunalité, préfecture, caisse d’allocations familiales, associations, etc.) avec pour objectif commun d’intensifier les prises en charge éducatives des jeunes de 0 à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire, de la crèche à l’insertion professionnelle.

En septembre 2020, le Gouvernement a décidé d’ouvrir ce programme à de nouveaux territoires. L’instruction du Gouvernement du 18 novembre 2020 permet d’étendre les territoires éligibles au titre de la politique de la ville lorsque le volontarisme des acteurs locaux et l’ampleur des enjeux existent dans une perspective de renforcement partenarial.

"L’académie de Corse et les préfets de Corse du Sud et de Haute Corse, en lien avec les maires, ont identifié et proposé collectivement de nouveaux territoires eu égard aux forts enjeux du service public d’éducation en Corse.

L’attribution du label de « cités éducatives » aux villes d’Ajaccio et de Bastia est de faire de l’éducation, plus que jamais, la priorité absolue de tous les acteurs pour la réussite de nos élèves." préside le rectorat de Corse.