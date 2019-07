La rivière du Fangu se déchaîne. 90 occupants d'un camping mis en sécurité à Galeria

Le Col de Marsolinu franchi, en arrivant au point des 5 arcades à Galeria, le décor est impressionnant. Sous le pont, le niveau de l'eau est monté et le ciel est très menaçant.

En prenant à droite, direction Galeria, là aussi ce n'est que désolation.

Sous les ordres de l'Adjudant Ange Santucci, chef de corps de la caserne de Galeria, les pompiers sont sollicités sur plusieurs interventions, notamment au camping "Casa di luna" complètement inondé.

90 vacanciers de celui-ci seront mis en sécurité dans les locaux de la réception, mais la situation devait progressivement revenir à la normale.

Là où la situation était la plus préoccupante, c'est incontestablement dans le secteur de Manso et Montestremu où la rivière du Fangu se déchaînait et ou la crue, rappelant celle historique de 1992 inquiétait les spécialistes.

Fort heureusement, la pluie cessait et une légère décrue s'amorçait en tout début d'après-midi.