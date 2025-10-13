« La prière aux étoiles » : le film « perdu » de Marcel Pagnol, retrouvé par le Bastiais Valécien Bonnot-Gallucci, restauré et projeté pour la première fois

Christophe Giudicelli le Lundi 13 Octobre 2025 à 19:03

Après plus de 80 ans dans l’oubli, « La prière aux étoiles », le film perdu de Marcel Pagnol, retrouvé en 2023 par le Bastiais Valécien Bonnot-Gallucci, vient d’être restauré et projeté pour la première fois à Aubagne début octobre.