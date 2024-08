Un Bastiais retrouve un film de Marcel Pagnol perdu depuis 83 ans

Il y a des moments dont on se souvient toute une vie. Pour Valécien Bonnot-Gallucci ce sera sûrement ce jour de 2023 dans les archives du Centre national du cinéma (CNC) à Bois-d'Arcy. Après avoir trouvé un second scénario de la Prière aux étoiles dans le fond Joseph Martinetti, du nom du beau-frère de Marcel Pagnol, le doctorant décide d'écrire un article universitaire sur l'œuvre. Il consulte donc les archives du CNC. Les bobines se succèdent, il les visionne toutes avec beaucoup d'intérêt, mais sans grand espoir. "Et puis un jour je tombe dessus. Huit bobines, des copies de travail avec des séquences identiques aux scénarios trouvés. Ce qui est incroyable c'est que l’on comprend parfaitement la continuité du scénario. Ces copies de travail nous permettent d’avoir réellement une trace du travail de Pagnol. Me voilà devant 80 minutes, en parfait état et des images inconnues du grand public" , se remémore le Bastiais avec beaucoup d'émotions.



Rapidement, il fait part de sa découverte à Nicolas Pagnol. "J'étais très heureux, cela faisait 30 ans que je les cherchais", explique le petit-fils du cinéaste qui avait pourtant déjà consulté le fond Pagnol au CNC. Mais un mystère reste entier. Le petit-fils possède dans ses archives 12 bobines du film et le doctorant n'en a trouvé que huit. Quatre bobines seraient alors encore manquantes. "Je pense qu'elles se trouvent aussi au CNC", poursuit l'homme.



S'il n'est pas possible de visionner le film, car il est incomplet, il pourrait dans les prochaines années "être programmé dans des cinémathèques", confie l'ayant droit de Marcel Pagnol qui continue : "Et pourquoi pas, réaliser un documentaire à propos de l’histoire de ce film ?".