La première édition du Med'Raid débute au port de Bastia

A 11 heures ce dimanche 8 septembre, les 17 membres de l'équipage du Med'Raid ont pris la direction des plages du sud de Bastia pour entamer leur programme de prévention contre le cancer de la peau.Tout commence en octobre 2018 lorsque des étudiants corses à la faculté de médecine Paris-Descartes décident de créer une association qui allierait santé publique et patrimoine naturel maritime. C'est alors que Vincent Brutschi et ses amis lancent "Med in Corse" l'association qui portera par la suite l'expédition "Med'Raid".Au fur et à mesure Vincent Brutschi et ses camarades rallient à leur cause la faculté de médecine Paris-Diderot et lancent tous ensemble le "Med Raid". Les étudiants décident de partir une semaine en Corse pour sensibiliser les vacanciers aux dangers du soleil.Un véritable rallye pour la prévention est alors lancé par ces jeunes à peine âgés de 21 ans. A bord de quatre semi-rigides les étudiants vont sillonner les côtes corses pour distribuer des flyers, donner des échantillons gratuits de crème solaire. Des tickets de tombola au profit de l'association la Marie Do seront vendus sur les plages.Pour Vincent Brutschi, président de l'association et originaire de Castagniccia, "cette expédition c'est aussi un moyen de faire découvrir la Corse à de jeunes étudiants en médecine et - pourquoi pas ? - leur donner envie de venir s'installer ici une fois diplômés, et ainsi lutter contre les déserts médicaux."Cette action est appelée à se reproduire chaque année.Pour plus de renseignements rendez-vous sur la page Facebook de Med'Raid.