À Ajaccio, le bus « Mes tips santé » accompagne les jeunes vers la prévention

C’est un dispositif qui sillonne la France afin d’aller vers les jeunes dans le but de faciliter leur accès aux droits et aux soins. Pour la 2ème année consécutive, le bus « Mes tips santé » a fait escale à Ajaccio ce jeudi.
Durant toute la journée, cet évènement organisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a installé ses ateliers au CFA Amparà où les apprentis ainsi qu’une vingtaine de classes issues des lycées ajacciens ont été accueillies par les agents présents sur place. « L’esprit de la journée est de recevoir un maximum de jeunes pour leur présenter de façon ludique tout un tas d’informations sur la santé, la prévention, la santé sexuelle, les addictions, mais aussi les bonnes pratiques par rapport à leur compte Ameli ou leur carte vitale », explique Julien Amrhein, responsable du pôle précarité de la CPAM de Corse-du-Sud.
« Ce qui différencie cette journée par rapport à d’autres manifestations de ce type, c’est que l’on a une animation ludique avec des jeux et des casques de réalité virtuelle. Le but c’est de permettre aux jeunes d’apprendre en s’amusant », ajoute-t-il en notant encore : « En termes de communication, cela nous permet de rencontrer un public large et d’avoir une façon un peu innovante de présenter nos actions aux jeunes ».
Une dizaine d’animations sur la santé mentale, l’activité physique, les IST, ou encore la consommation de stupéfiants ou d’alcool ont ainsi été proposées aux jeunes durant toute la journée afin de leur permettre d’acquérir de bons réflexes et de déclencher des prises de conscience sur les risques encourus et l’importance de s’en prémunir.
Menée en partenariat avec des acteurs locaux comme le rectorat, la Caisse d’Allocations Familiales, France Travail, l’AFPA, l’association Cap Solidaire, la prévention routière, l’association Corse Stratégie Santé Sexuelle, le Centre de stratégie sexuelle, et le centre du sport et de jeunesse de Corse, cette initiative a en outre permis à chacun de proposer son expertise aux visiteurs.
