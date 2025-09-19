À Ajaccio, le bus « Mes tips santé » accompagne les jeunes vers la prévention

C’est un dispositif qui sillonne la France afin d’aller vers les jeunes dans le but de faciliter leur accès aux droits et aux soins. Pour la 2ème année consécutive, le bus « Mes tips santé » a fait escale à Ajaccio ce jeudi.



Durant toute la journée, cet évènement organisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a installé ses ateliers au CFA Amparà où les apprentis ainsi qu’une vingtaine de classes issues des lycées ajacciens ont été accueillies par les agents présents sur place. « L’esprit de la journée est de recevoir un maximum de jeunes pour leur présenter de façon ludique tout un tas d’informations sur la santé, la prévention, la santé sexuelle, les addictions, mais aussi les bonnes pratiques par rapport à leur compte Ameli ou leur carte vitale », explique Julien Amrhein, responsable du pôle précarité de la CPAM de Corse-du-Sud.

