La photo du jour : Ville-di-Paraso

Rédigé par La rédaction le Dimanche 28 Juillet 2019 à 06:34

Accrochés depuis des siècles à leur piton rocheux, Ville di Paraso et ses quatre hameaux (Rustu, Olivacce, Querci, San Roccu), sont plantés d’arbres séculaires et majestueux comme le montre cette photo de Anthony 67.



Si vous, aussi, comme lui, avez un cliché - que vous avez réalisé - à nous proposer, une belle photo de votre village, un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.

Et n'oubliez pas de cliquer sur l'image pour en apprécier toute la beauté.

