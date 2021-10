La ministre déléguée chargée de l’Autonomie Brigitte Bourguignon, au plus près des personnes âgées de Corse

Malgré une course contre la montre et une visite d’une journée Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’autonomie, a pris le temps suffisant pour présenter un nouveau plan d’investissement dédié à la Corse, ce lundi 11 octobre à Ajaccio. La ministre s’est, tout d’abord rendue à Vico où elle visité l’Ehpad, rencontré son directeur, le diacre François-Aimé Arrighi ainsi que des patients. Une microrégion qu’elle a, au passage beaucoup apprécié. Au terme du temps fort de cette journée, elle a défini, au cours d’un point presse, qui s’est déroulé dans les locaux de l’ARS à Ajaccio, les grands axes d’une politique novatrice en matière d’accompagnement des personnes âgées.

« On est pris par le temps et je ne peux malheureusement en rajouter, rappelle-t-elle, mais je voulais annoncer un plan de soutien pour la Corse sur la phase investissement, notamment sur les structures, à la fois sur les Ehpad, celui que j’ai visité à Vico correspond dans son projet à la feuille de route que nous avons construite , des structures sécurisées et ouvertes sur la vie sociale. J’ai également fait le point sur les structures à domicile, rencontré les maires de Bonifacio et Porto-Vecchio qui ont évoqué une restructuration de leurs Ehpad. »





15 millions d’euro pour la Corse



Un investissement massif sera consacré à la Corse avec 15 millions d’euros étalés sur les quatre années à venir. Parallèlement, en lien avec la loi de Sécurité Sociale, l’État compte s’engager pour revaloriser les acteurs des aides à domicile et mettra des moyens supplémentaires en personnel et ressources humaines dans les Ehpad. Un total de 350000 personnes sur l’ensemble du territoire national. «En Corse, ajoute Brigitte Bourguignon, on s’efforce de construire un nouveau modèle, il s’agit d’une résidence autonomie, à mi-chemin entre le domicile et l’Ehpad, dont la première ouvrira ses portes à Corte. L’enjeu consiste, à donner, avec un maillage territorial suffisant, une réponse adaptée aux besoins... »

Une tâche où la Collectivité de Corse sera partie prenante à travers un schéma gérontologique qui satisfait la ministre. « La CdC est complètement en phase avec notre vision de ce projet. On ne pourra pas plaquer un modèle standard, il faut s’adapter au territoire et la somme investie doit correspondre aussi aux attentes des acteurs... » Un plan qui va se programmer dans le temps en tenant compte des spécificités et demandes des différents territoires de l’île, les acteurs locaux et les fédérations concernées. En guise de point d’orgue, le maintien des personnes âgées à domicile.

Brigitte Bourguignon a conclu en évoquant le rappel de la 3e dose de vaccin en invitant les personnes de plus de 65 ans bénéficiant du schéma vaccinal, à se prémunir.