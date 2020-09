La météo du samedi 19 septembre 2020 en Corse

Charles Monti le Samedi 19 Septembre 2020 à 07:05

Persistance d’un temps plutôt instable donnant des averses localement orageuses. Vent d’Ouest modéré, sur la partie occidentale de la l’île. Températures maximales perdant un ou deux degrés.

Température de l’eau de mer : 24 à 25 degrés

