La météo du Mardi 5 Novembre en Corse

Charles Monti le Mardi 5 Novembre 2019 à 06:25

Au petit jour, il fera assez frais : 5 à 8 degrés dans le centre, 10 à 13 sur le pourtour de l’île.

Le temps sera instable avec de nombreux nuages donnant des averses. Des éclaircies se développeront dans l’après midi et les ondées se feront plus rares. Le Libeccio sera encore soutenu sur la partie occidentale avec des rafales atteignant 75 km/h.



