La météo du Dimanche 22 Septembre 2019 en Corse

Rédigé par Charles Monti le Dimanche 22 Septembre 2019 à 06:55

Météo-France a placé la Corse en Vigilance Jaune avec situation météorologique à surveiller pour orages, pluies et inondations jusqu'au moins 15 heures de ce dimanche.

Aujourd'hui sera la Balagne la micro région la plus touchée par les pluies à partir de 10h/11h pour la journée (Calvi,IR,Fango, Bonifato...)



Le relief corse est aussi concerné par les précipitations. Ces orages s'accompagneront de rafales de vent et de fortes intensités de pluies, de l'ordre de 10 à 20 mm en moins de deux heures et ponctuellement jusqu'à 40-60 mm en quelques heures.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie