La météo du Dimanche 10 Novembre 2019 en Corse

Maria Battina Colonna le Dimanche 10 Novembre 2019 à 06:39

Ce dimanche à cause d'une dépression qui se creuse très rapidement sur le golfe de Gênes la Corse sera touchée par les pluies qui nécessitent votre vigilance car elles peuvent provoquer d'importants ruissellements.

Le vent souffle sur le Cp, en Balagne et dans le centre de l'ile.

Température assez fraiches entre 4 et 12 degrés.





