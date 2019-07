La météo de ce dimanche 21 juillet en Corse

Rédigé par PLB le Dimanche 21 Juillet 2019 à 06:12

Le soleil resplendit toute la journée. Quelques nuages peuvent cependant apparaître, sur le relief, dans le Cortenais ainsi que sur la Castagniccia, l'après-midi, mais sans gâcher l'impression de beau temps. Pour la nuit : Le ciel est clair toute la nuit. En seconde partie de journée, établissement d'un vent d'Est à Sud-Est, modéré par endroits ; puis atténuation.

Températures minimales pour la nuit suivante : de 19 à 22 degrés sur le pourtour du département et en Castagniccia. Sur les autres régions de 15 à 16 degrés.

Températures maximales pour le jour : comprises entre 30 et 33 degrés sur la partie orientale du

département et dans le cortenais. Ailleurs entre 27 et 29 degrés.

