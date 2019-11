La grève à la Poste Bastia-Cap se poursuit, mais qu'en est-il des usagers ?

Malgré les quelques points de convergence trouvés au cours des négociations, le service n'est pas prêt de reprendre à la Poste de Bastia-Cap.

Le conflit, on le rappelle, fait suite au changement de méthode pour compter les heures hebdomadaire des tournées des facteurs qui entraînerait la suppression de sept postes.



Ce jeudi 14 novembre dans la matinée, la direction proposait la suppression de 3 tournées et des cycles (10 jours de RTT) ou le maintient des cycles mais la suppression de 4 tournées. Un point de blocage, car le syndicat des facteurs demandait la suppression de trois tournées et le maintient des cycles. En prime, ils proposaient une sécabilité, c'est-à-dire la prise en charge d'une partie de la tournée d'un facteur absent à titre exceptionnel.



Des usagers mécontents

Du côté des usagers, les réactions sont mitigées. Certain soutiennent la cause des facteurs et d'autres s'impatientent comme André 35 ans : "Peut-être qu'ils ont de bonnes raisons de faire la grève mais cela fait 20 jours que j'attends ma carte grise, ça commence à faire long... J'espère qu'elle ne sera pas perdue."

Marie-Luce 62 ans, employée en assurance, craint de ne jamais recevoir ses lettres "Lors des précédentes grèves il est arrivé que des sociétaires nous demande des duplicatas de papiers qu'ils n'avaient jamais reçu. Je suis très embêtée car j'attends des papiers pour ma retraite."

Certains clients de La Poste Bastia-Cap ont élaboré des stratégies pour recevoir leur colis, c'est le cas par exemple de Victoria 23 ans qui s'est fait livré sa paire de basket chez son cousin qui habite à Biguglia, secteur qui n'est pas concerné par la grève.