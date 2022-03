La "giustificazione della revoluzione di Corsica" revient à Calvi 180 après

Ce mardi 15 mars, la municipalité de Calvi a fièrement présenté sa dernière acquisition patrimoniale. Un exemplaire original de A Giustificazione Della Rivoluzione di Corsica, d'une valeur de 2 520€.

" Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui, sur le bureau d'Adolphe Landry, cet exemplaire de A Giustificazione della Rivoluzione di Corsica, fameux ouvrage écrit et publié en 1758 par Don Gregorio Salvini" annonce fièrement Ange Santini, le maire de Calvi.

Ce livre, qui rassemble 160 exemples de "mauvaise justice et de mauvaise administration ", imputés à la domination génoise, était la propriété du maire de Calvi de 1841 à 1848 Joseph-Auguste Bartoli.

"Quelques 180 ans après, l'ouvrage est de retour chez lui" ajoute le maire.

François-Xavier Acquaviva, adjoint au maire en charge du patrimoine, et Nicolas Bras ont retrouvé la trace de cet ouvrage qui avait quitté l'île, de très nombreuses années auparavant.

" Il rejoindra sans doute le musée de Calvi, que nous allons créer à la Tour du Sel, avec toutes les précautions d'usage bien évidemment. Il a traversé les siècles et est en excellent état, quasi neuf même. Il serait dommage que ce soit à Calvi qu'il soit abîmé" précisait-il.



C'est autour de ce livre, pièce importante de l'histoire de la Corse que Pascal Paoli a rassemblé et mobilisé et soulevé les indépendantistes corses contre la République de Gênes.

Son auteur, Don Gregorio Salvini, écrivain, prêtre et docteur en droit civil et droit canon, était l'ami intime du Général de la Nation, son confident et son mentor.

" Nous sommes ravis de retrouver une partie du patrimoine et de la Corse et plus précisément de Calvi" précise François-Xavier Acquaviva.

Une partie du patrimoine qui aurait tout aussi bien pu disparaître dans la nature ou être vendue aux enchères à un prix bien plus onéreux que celui-ci. " Le Musée de la Corse nous a donné le contact d'une grande libraire parisienne, en nous disant qu'elle serait certainement en possession d'un ouvrage qui aurait appartenu à un maire de Calvi. Après vérification, nous sommes entrés en négociation avec cette maison pour pouvoir l'acquérir avant sa mise aux enchères" explique Nicolas Bras.

Un ouvrage qui, on peut en être sûrs, ne quittera plus jamais son île.