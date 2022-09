La filière de l’artisanat d’art de Corse bonifiée par le programme ArtLabServ

C'était une idée qui avait découlé du programme Interreg Maritime . ArtLabServ , projet transfrontalier cofinancé à l'aide du Fonds Européen de Développement Régional ( FEDER ), avait pour objectif d'aider et promouvoir la filière de l'artisanat d'art. " Le but premier de l'opération était de mettre en place une nouvelle offre de services, d'apporter un aspect novateur à ces artisans et leur permettre de bénéficier d'un coaching personnalisé", précise Corinne Gazzini , en charge du projet.



Après un appel à manifestation et intérêt et quelques structures démarchées, dix entreprises artisanales, dont une moitié venant de Haute-Corse et l'autre de Corse-du-Sud, ont été sélectionnés pour intégrer le programme. "Les critères étaient simples : ces artisans qualifiés devaient avoir entre deux et cinq années d'activité et faire partie du secteur des métiers d'art", expose Corinne Gazzini . La dizaine d'entrepreneurs représentait un large panel de professions allant de la création de bijoux à la sculpture, en passant par la conception d'articles pour bébé ou d'enceintes acoustiques...



Tous ont pu bénéficier des conseils de Monica Calore , consultante experte pour la CMA, sur un ensemble de facteurs relatifs au développement économique de leur activité. "Mon objectif était de voir comment toutes ces entreprises pouvaient innover, d étaille-t-ell e . Je devais les accompagner tout au long du programme en marketing et communication, mais aussi sur plusieurs éléments leur permettant d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'améliorer leur production et leur visibilité..."



Se mettre à la place du visiteur

Si l'experte est spécialisée en marketing et communication, elle n'a pas oublié d' aiguiller les artisans dans le développement numérique ou le calcul des prix de vente. En gardant toujours en tête l'envie de ne pas brûler les étapes. "On s'est fixé avec chacun des objectifs, mais avec des paliers intermédiaires, développe-t-elle. Ensuite, l'accompagnement vise tout le mix marketing : prix du produit, communication et distribution."



Grâce à son expérience de coach en entreprise, Monica Calore sait où se placer : "Je me mets toujours à la place du visiteur : qu'est-ce qu'il voit quand il arrive ? Qu'est-ce qu'il entend ? Et à partir de là, on détermine notre base de travail."



Paule Fattaccioli , céramiste installée à Bastelica , peut témoigner de l'apport d'un tel projet. "Depuis un an, j'ai été guidée sur tout un tas de choses, comme apprendre à mieux gérer mon site web, par exemple. J'ai même l'ambition de créer un catalogue pour attirer un nouveau public et élargir mon réseau, je n'aurais jamais imaginé me lancer là-dedans !" L'ex-photographe le reconnaît, avoir une experte à ses côtés, "c'est vraiment un plus, car quand on est artisan, on se sent un peu seul à devoir tout gérer !"



Désormais clôturé, le programme ArtLabServ aura aussi permis aux dix artisans de se construire un réseau plus important, tout en élargissant leurs horizons d' entrepreneuriat .