La destruction du pont de la Casaluna fait polémique

Tout en indiquant « comprendre et partager l’émotion des élus et des habitants de la région », la Cdc insistait sur le danger potentiel que pouvait représenter l’édifice. « Toute nouvelle crue d’importance, dont la récurrence semble augmenter, créerait en effet un risque majeur (risque d’emportement de l’ouvrage et d’embâcles) et pour le nouveau pont, et pour les usagers de la route et de celui-ci », précisait le même communiqué.



Concernant le nouveau projet, la CdC ajoutait qu’elle avait fait le choix « d’un ouvrage nouveau, d’une largeur roulable de 5 mètres au lieu des 2,8 mètres antérieurs, d’un coût de 3,6 M€, aux fins de définir le meilleur projet possible au plan technique et architectural (rappel des voûtes de l’ancien pont ; traitement des abords, choix d’un tablier élancé, etc) ». Par ailleurs, selon Jean-Baptiste Tafanelli, la CdC se serait engagée « à construire un lieu de mémoire avec les pierres du pont qui ont été récupérées et stockées dans une carrière ». De quoi consoler les partisans de l’ancien pont ? Rien n'est moins sûr.