Projet de reconstruction du pont de Casaluna : pè una strada nova s'interroge

"De nombreux habitants de la microrégion s’interrogent sur le projet de reconstruction du pont de la Casaluna

Si nous avions accueilli avec enthousiasme et satisfaction le vote favorable de l’Assemblée de Corse en date du 6 mai 2020 concernant la reconstruction du pont de Casaluna, nous apprenons avec stupéfaction l’intention délibérée de détruire totalement l’ancien pont dont l’une des arches avait été emportée lors des intempéries du 24 Novembre 2016.

Le pont multiséculaire, déjà cartographié sur le Plan Terrier de la Corse dans le dernier quart du 18ème siècle après la conquête française, sera reconstruit sur les vestiges d’un ancien pont génois à la moitié du 19ème siècle sous le règne de Napoléon III pour la somme de 4269 francs.

L’ouvrage s’ajoute donc à la longue liste du patrimoine bâti insulaire et chacun sait l’attachement profond de la population de notre vallée pour ce dernier.

Nous nous étonnons du choix pour le moins surprenant des services de l’état mais encore plus celui de la Collectivité de Corse de valider la destruction totale d’un élément du patrimoine historique routier de la Corse.

Si nous comprenons que sa reconstruction est difficilement réalisable, nous ne pouvons accepter sa destruction volontaire !

Les fonds importants mobilisés pour sa destruction n’auraient-ils pas plus d’utilité dans sa préservation et sa valorisation ? Nous ne pouvons accepter l’argument avancé par certains élus des « quelques pierres » intégrées symboliquement dans la conception du nouveau pont.

D’autre part, peut-on parler de modernisation du réseau routier, quand le tracé que l’on nous présente du nouveau pont est identique au tracé réalisé il y a près de deux siècles. La Corse de l’intérieur n’a que trop souffert du retard accumulé dans la réalisation d’infrastructures routières de qualité. Des décennies d’abandon ont contribué à la mort lente de nos vallées et de nos pievi.

N’est-ce pas l’occasion pour la Collectivité de Corse d’impulser cette reconquête de nos territoires ruraux en présentant un projet ambitieux liant modernisation du réseau routier et valorisation du patrimoine ?

Le projet, dont le cout s’élève à plus de trois millions d’euros, dans la forme sous laquelle il nous est présenté à ce jour, s’inscrit malheureusement dans la lignée des politiques passées, sans vision et sans ambition.

Nous ne doutons pas que la Collectivité de Corse saura rectifier le tir, mais nous resterons attentifs à ce que le projet de reconstruction ne tourne pas au fiasco."