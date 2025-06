La cuisine centrale de Porto-Vecchio a commencé à turbiner, quels changements pour les écoliers ?

Actuellement, « 15 à 20 % » des repas préparés sur place sont issus des circuits courts insulaires, estime Bruno Corre, le responsable de la production. « Mais ça va augmenter progressivement, quand tout le monde aura répondu aux appels d’offres. » Un bon début, car il y a un temps pour sensibiliser les éleveurs et producteurs aux contraintes inhérentes à la restauration scolaire : « Tous les lots n’ont pas encore été attribués car les producteurs éprouvent des difficultés à répondre aux marchés publics, confirme Thérèse Versi. Par exemple, on demande à ce que la viande soit piècée. On veut des escalopes de 100 grammes et non de la carcasse. » A la demande de la directrice, une diététicienne, Delia Taras, a été embauchée pour élaborer les repas : « Ils doivent respecter les recommandations nutritionnelles et les quantités selon les âges des enfants, explique-t-elle. Et on essaie aussi de faire en sorte que ce soit savoureux ! » Tout en se montrant malin : « Hier, on a reçu des pêches abîmées, alors on a fait une salade de fruits. »



Quelques ajustements à effectuer

Ces six premières semaines passées à cuisiner dans des locaux tout neufs et fonctionnels ont été riches d’enseignements : « On s’est rendu compte qu’un seul camion de transport, ce ne sera pas suffisant, alors on va acheter un deuxième camion », annonce Thérèse Versi, qui disposera en septembre de deux agents supplémentaires dans les effectifs. Une fois cuisinés, les repas sont stockés dans des containers en liaison chaude ou froide, ce qui permet de ne pas rompre les deux chaînes. Avant l’ouverture de la cuisine centrale, les repas des cantines porto-vecchiaises étaient préparés et livrés par un prestataire qui garantissait la continuité de la chaîne du froid, mais qui ne pouvait rien faire pour conserver les repas chauds, lesquels devaient systématiquement repasser par la case « four » dans les cantines. Grâce à ces containers, plus besoin de réchauffer : les repas sont désormais conservés à bonne température avant leur consommation. Mais ces containers ont un talon d’Achille : ils sont instables durant le transport et décision a été prise de les remplacer en septembre par des armoires. Pour le reste, Thérèse Versi assure que la cuisine centrale sera en capacité d’alimenter à la rentrée les sept écoles porto-vecchiaises : « Ca a été compliqué au début, le temps de comprendre comment procéder et nous organiser, on faisait parfois des journées de 10-12 heures de travail. Mais aujourd’hui, on s’est adaptés. »