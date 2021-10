La confrérie de Speluncatu désormais ouverte aux femmes

Les femmes de Speluncatu qui le veulent pourront à présent revêtir l'aube blanche. Ce mardi 19 octobre, la confrérie Sant'Antone Abbate a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux, elle est la première en Balagne a être mixte. "Nous avions eu de nombreuses sollicitations de femmes qui voulaient rejoindre nos rangs, nous avons examiné le règlement de la confrérie et nous nous sommes aperçus qu'au 17ème siècle elle était mixte", explique Raphaël Quilici, confrère à Speluncatu.



A présent, les confrères souhaitent communiquer et discuter avec les femmes du village pour leur expliquer en quoi cela consiste. Une réunion d'information aura d'ailleurs lieu au mois de novembre. "En discutant un peu sur la place du village, on s'est rendu compte qu'elles avaient peur de ne pas avoir le temps de venir ou alors de ne pas savoir chanter... mais il faut savoir que le chant polyphonique reste réservé aux hommes. Elles pourront intervenir dans les psaumes et les chants de processions", poursuit-il. Pour ce qui est de l'organisation de la confrérie, comme pour les hommes, il existera un prieur femme appelée "a prima consurella", celle-ci représentera les femmes de la confrérie.



Dans les prochains mois, elles auront à choisir la forme de la mantiletta rouge à placer sur l'aube lors de leur cérémonie de l'investitura qui se déroulera le 15 août, fête du village. Avant ce jour, elles pourront, dès le mois de janvier, porter l'aube blanche aux côtés des hommes pour toutes les cérémonies.