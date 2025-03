La comédienne Émilie Dequenne, épouse de l'acteur porto-vecchias Michel Ferracci, est décédée

La comédienne belge Émilie Dequenne, révélée en 1999 par son rôle dans Rosetta, est décédée à l’âge de 43 ans des suites d’un cancer rare. Sa famille et son agente, Danielle Gain, ont annoncé sa disparition ce dimanche 16 mars en région parisienne. L’actrice était hospitalisée en soins palliatifs à Gustave Roussy, où elle luttait contre un corticosurrénalome, un cancer du système endocrinien diagnostiqué à l’été 2023.



Un combat contre la maladie

En octobre dernier, Émilie Dequenne avait révélé publiquement son combat contre ce cancer particulièrement agressif, l’ayant contrainte à mettre sa carrière en pause. Pourtant, quelques mois plus tard, en avril 2024, elle témoignait avec espoir et courage devant des lycéens de Porto-Vecchio, où elle était invitée avec son mari, Michel Ferracci, au lycée Jean-Paul de Rocca Serra. Corse Net Infos l’avait rencontrée à cette occasion, alors qu’elle annonçait être en rémission tout en restant sous haute surveillance médicale.



Le monde du cinéma pleure aujourd’hui une artiste lumineuse et engagée. Son talent, récompensé dès ses débuts par le Prix d’interprétation féminine à Cannes pour Rosetta, n’a cessé de marquer les écrans et le cœur du public. De nombreux hommages à son talent est sa générosité lui sont rendus ce lundi. À Porto-Vecchio, où elle avait noué des liens profonds, le maire Jean-Christophe Angelini lui a rendu un hommage sur X : « Le monde du cinéma perd une immense artiste et notre ville, une amie précieuse. Son courage et sa sensibilité resteront gravés dans nos mémoires. Toutes nos pensées vont à sa famille et à Michel Ferracci. »