La collectivité de Corse lance les premiers Scontri di a ghjuventù

La collectivité de Corse lance la première édition des Scontri di a Ghjuventù. Le 9, le 18, le 23 et le 30 novembre des hackathons de la jeunesse corse se dérouleront dans quatre lieux différents : à Ajaccio, Corte, Sartène et Cervioni.



L’objectif est de réunir les jeunes de 18 à 30 ans et les acteurs de la jeunesse d’un même territoire, qu’ils soient associatifs ou institutionnels, pour des journées de réflexion et de construction de projets correspondants aux besoins de leur espace de vie. Problématique des déchets, harcèlement, restauration du patrimoine, mobilité, santé sexuelle … Aucune thématique n’est interdite.