U Pattu per a ghjuventù : L'assemblée de Corse adopte le plan d'action pour la jeunesse à l'unanimité

Près de deux ans et demi après la pose de la première pierre d’u Pattu pour a ghjuventu, Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports et de l'égalité femmes-hommes, est revenue présenter, vendredi matin, à l’Assemblée de Corse, le plan d’action pour la jeunesse à travers 205 fiches actions. Rappelons que ce pattu qui, tout comme le plan d’action et la Charte des acteurs de la jeunesse aujourd’hui, avait fait l’unanimité lors de son adoption en avril 2018 et proclamé « le droit au bonheur de la jeunesse corse ». Il donne la parole aux 55 000 jeunes Corses âgés de 15 à 30 ans pour prendre en compte leurs aspirations et leurs problèmes et leur permettre de trouver leur place dans la société insulaire. C’est une priorité de la majorité nationaliste. Pour le président de l’Exécutif de Corse, Gilles Simeoni, ce nouveau vote à l’unanimité « envoie un message positif que nous faisons passer à la jeunesse, car toutes les forces politiques ont salué la qualité du travail effectué. Il y a la possibilité de construire dans cette île, dans ce peuple, un certain nombre de démarches qui recueillent l’adhésion et l’engagement de tous ».



Des fiches action

Ce nouvel outil est basé sur une dialectique de droits et devoirs et cinq objectifs majeurs. Lauda Guidicelli avait annoncé un calendrier sur deux ans et un rendu de l’enquête et du travail effectués pendant deux ans et demi. Ce qu’elle a fait longuement. Les 205 fiches actions, qui ont été adoptées, irriguent différents champs d’actions de la Collectivité de Corse comme l’engagement citoyen, la formation, le sport ou la culture. Pour rédiger ces fiches actions et cerner au mieux les besoins de la jeunesse, une véritable campagne de concertation avec les jeunes de 15 à 30 ans a, donc, bien été lancée depuis l’année 2018 grâce à différents outils tels que « i caffè citatini », des webinars et des groupes focus. Au total, ce sont 500 jeunes en présentiel et plus de 2 000 consultés par le biais numérique qui ont répondu présent.



La parole à la jeunesse

Samir Becherigui, membre du comité citoyen Parolla di ghjuventù parle d’une véritable « chance de pouvoir s’exprimer ». Et cette parole revêt une importance capitale pour Lauda Guidicelli pour qui « le pouvoir politique doit être au plus près de sa jeunesse, car elle représente la Corse de demain ». Ce vote à l’unanimité à l’assemblée de Corse, au-delà du consensus qu’il exprime, est, surtout pour les différents acteurs de ce plan d’action, une nouvelle marche franchie dans la construction d’une politique publique par et pour les jeunes. Pour Marie Stromboni, élue à l’Assemblea di a ghjuventù, « il faut continuer sur cette lancée. Je suis très fière d’avoir participé à cette construction qui nous a pris même des week-ends pour mettre en place les assises de la jeunesse. On continuera ! ». Le prochain évènement se déroulera d’ailleurs le 10 décembre prochain et prendra la forme de nouvelles Assises de la jeunesse avec, pour thématique principale, la précarité numérique et sa dimension sociale.



Une crise révélatrice

Comme partout dans le monde, la crise liée à l’épidémie de Covid-19 a creusé les inégalités et les a accentuées. La Corse n’a pas été épargnée, mais cela a permis de mettre en lumière certaines problématiques inattendues, comme la fracture numérique chez des jeunes que tout le monde pense ultra-connectés. C’est sur cette problématique qui s’est durement fait sentir pendant le confinement du printemps dernier que vont travailler les acteurs des Assises de la jeunesse. « Une consultation des jeunes pendant le confinement a permis d’évoquer les nouveaux besoins qu’ils avaient constatés. L’important est d’être toujours au plus près de la jeunesse, car nous savons qu’ils sont très impactés par cette crise » explique Lauda Guidicelli. C’est aussi la preuve que les choses évoluent, d’où la volonté « d’un plan d’action qui se veut évolutif », ajoute-t-elle.