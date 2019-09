La chanteuse Maryse Nicolaï s'est éteinte à Calvi

La Corse toute entière pleure l'une, sinon la plus grande voix féminine de la chanson Corse, Maryse Nicolaï, qui vient de s'éteindre à l'âge de 85 ans, après avoir subi une intervention à Porto-Vecchio où elle a été transportée d'urgence.

C'est au retour vers l'Unité de soins de longs séjours du Centre Hospitalier Calvi-Balagne qu'elle s'est éteinte ce mardi.

Une bien triste nouvelle qui s'est très rapidement répandue.





Maryse Nicolaï c'était la simplicité même. Toujours souriante, elle avait un mot gentil pour tous.

Toute menue, toujours élégante, elle incarnait l'image de la femme corse et avait une voix qui vous faisait passer le frisson.

Dans les années 70, Maryse était sans doute l'une des voix féminines de la chanson corse les plus connues.

Les plus anciens se souviennent de ses débuts, au "Pescadore" de Calvi avec le regretté Jean Casi et un peu plus tard au cabaret "A Stalla", dans la rue Clemenceau à Calvi, rapidement devenu l'endroit à la mode de Calvi. C'est là que bon nombre de couples se sont formés.

On écoutait religieusement Maryse interpréter les chansons corses à la mode, en attendant de pouvoir danser sur fond de lumière tamisée.





Et puis, il y avait ces soirées exceptionnelles où Maryse recevait ses amis artistes comme Antoine Ciosi, avec lequel elle a souvent chanté en duo, ou encore les frères Vincenti, l'humoriste Michel Guidoni qui débutait sa carrière et bien d'autres.

La voix de Maryse était d'une grande pureté.





"S'o era un", "E tre surelle", "Voceru", "Romantica", "C'est mon pays", "Amore", "

Isula Rossa", "La complainte corse", "U pastore", "Ritratu", "A tribbiera", et tant d'autres titres qu'elle interprété seule ou en duo resteront à jamais gravé dans nos mémoires.

Maryse était une véritable ambassadrice de la chanson corse.

Au fil des années, elle a multiplié les galas et occupé de nombreuses scènes.

Retiré dans une propriété à la sortie de Lumio, elle profitait pleinement d'une retraite bien méritée.

En septembre 2014, pour CNI elle nous avait ouvert les portes de sa demeure pour ses 80 ans qu'elle fêtait avec sa famille et ses amis de toujours.





C'est au cours d'un voyage à Naples durant l'été que son état de santé s'est dégradé et qu'il a fallu la rapatrier.

Entourée de tout l'amour et l'affection des siens, Maryse est partie, laissant derrière elle ses chansons et une multitude de souvenirs qui resteront comme le plus beau des héritages qu'elle ait pu nous laisser.

Pour l'heure la date de ses obsèques n'a pas été fixée.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Corse Net Infos présente à toute sa famille et aux personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.