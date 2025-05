La belle saison du hand porto-vecchiais

L'histoire de l'ASPV Handball est jalonnée depuis des décennies de lauriers régionaux, de participations à des championnats de France. Une réussite qui ne doit rien au hasard mais se trouve plutôt être le fruit du patient travail de formation au sein du club présidé par Hugo Giagheddu le fils de Max qui a marqué l'histoire du handball porto-vecchiais et plus largement insulaire.

Une présence avérée au plus haut niveau régional qui a été confirmée cette saison par trois nouveaux titres qui sont tombés dans l'escarcelle des joueurs de la Cité du Sel, en U13 et U15 masculins, ainsi que chez les seniors. Des lauriers qui viennent récompenser le travail entrepris par l'inoxydable Gérald Lours, Lucas Desjardin et Nicolas Chapeau.





Les seniors ont réalisé une saison de très bonne facture avec six succès, un nul et une unique défaite. Une formation qui s'est également qualifiée en 16es de finale de la Coupe de France régionale le 14 décembre 2024 en disposant du HAC (23-27) avant de chuter contre Fréjus avec une défaite (20-28) le 23 février 2025. Une saison déjà aboutie mais qui pourrait être encore enrichie si les joueurs de Nicolas Chapeau parvenaient à remporter la demi-finale de la Coupe de Corse qu'ils vont disputer ce dimanche à 16 heures au gymnase Libertas face au voisin bonifacien. Un accessit à décrocher avant la finale programmée le dimanche 1er juin à Corte.





La composition du groupe porto-vecchiais sacré champion de Corse ?

Anthony Piu, Kevin Simard, Pierre Paul Nicolai (cap), Alexandre Tognetti, Jean Paul Lucciani, Baptiste Seydoux, Hugo Colonna, Sofiane Zizaoui, Cecce Nicolaï, Kevin Lovichi, Mathis Fara, Paul Peyrache, Paul Cesari, Théo Fara, Jean-Baptiste Maisetti, Arthur Lebarbier, Théo Lesguer, Julien Guenneugues, François Grottoli.

Une très belle réussite sportive qui ne doit pas déplaire à un certain Max Giagheddu grand artisan de ce long et pérenne travail de formation qui malheureusement n'est plus présent pour constater combien son enseignement a fait école.