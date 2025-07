La Tournée d’été de la Prévention Routière fait étape à Lisula

Depuis le 7 juillet, la 4e édition de la Tournée d’été de la Prévention Routière parcourt le territoire pour sensibiliser les vacanciers aux risques liés à la route. Ce mardi 29 juillet, la caravane a fait halte sur la promenade de la Marinella à Lisula, première des deux étapes prévues en Corse. La seconde est programmée ce mercredi 30 juillet à Palombaggia, à Portivechju, de 16h à 20h. Dans un cadre volontairement détendu, mais avec un objectif clair – « zéro tué sur la route » – l’association déploie un dispositif gratuit et pédagogique, accessible à tous. « La Prévention Routière est une très vieille association. Notre ambition est constante : prévenir plutôt que guérir, faire évoluer les comportements pour sauver des vies », résume Hélène Veyron, directrice régionale.



L’été, une période à risques

Chaque été en France, plus de 50 personnes perdent la vie sur les routes, et près de 12 000 sont blessées, parfois grièvement. L’alcool reste l’un des principaux facteurs aggravants : il est impliqué dans 29 % des accidents mortels enregistrés en 2024. « L’été, c’est aussi le temps des apéritifs, des fêtes, des soirées entre amis. Mais la mobilité et l’alcool sont incompatibles », insiste Hélène Veyron. Sur les lieux, les visiteurs sont invités à tester trois ateliers immersifs. Le parcours avec lunettes alcool permet de ressentir les effets physiologiques de l’alcool sur l’équilibre et les réflexes. L’atelier doses-bar/doses-maison éclaire sur les écarts de consommation souvent méconnus entre boissons servies en établissement et à domicile. Enfin, un test de temps de réaction avec lunettes d’ébriété met en lumière la perte de vigilance induite. « Nous ne disons pas aux gens de ne pas boire. Ce que nous leur disons, c’est : anticipez. Désignez un Sam, rentrez en taxi ou à pied. Il y a toujours une solution », rappelle la directrice.



Depuis plusieurs années, l’association milite pour un « continuum éducatif », qui va de la maternelle jusqu’aux seniors. « Un enfant dans une voiture ou à vélo est déjà un usager de la route. À chaque âge, on adapte nos messages. Ces opérations grand public sont fondamentales pour toucher aussi les vacanciers », souligne Hélène Veyron.