La Poste et la grève de Bastia Cap : "Géoroute ne se substitue pas à l’humain"

La Poste voit son modèle historique remis en cause par les évolutions de son environnementéconomique et technologique ; en 10 ans, nous sommes passés de 18 milliards de lettres distribuées à 9milliards sans que le nombre de colis ne vienne compenser cette baisse historique. Ce contexte amèneLa Poste à s’organiser différemment pour pouvoir garantir un service de qualité en s’adaptant aux nouvelles habitudes de la population.Il est donc naturel et responsable de procéder à une réévaluation des tournées des facteurs.Pour autant, La Poste a toujours fondé son modèle social autour d’un emploi durable et ce principen’est absolument pas remis en cause.A ce stade rien n’est décidé, la nouvelle organisation se mettra en place en concertation et en échange avec les facteurs et les organisations syndicales, dans un contexte de développement des nouveaux services.Quant à la question de l’outil Géoroute, La Poste précise qu’il est un outil cartographique de simulation, utilisé par des grands opérateurs postaux pour aider à l’évaluation des tournées des facteurs. C’est une aide mais il ne se substitue pas à l’humain, les facteurs peuvent y apporter des réévaluations et précisions.L’organisation qui sera mise en place à Bastia Cap continue de faire l’objet de réflexions, de concertation avec le personnel. Il s’agit de réaliser un diagnostic, écouter le personnel, recueillir les attentes, intégrer les besoins des clients, proposer des scénarii d’organisation. A ce jour, la démarche en est à ses débuts.La Poste rappelle qu’elle a mis en place un dispositif provisoire pour permettre aux clients de retirer leur colis :Le retrait des colis s’effectue directement au centre courrier de Bastia Cap - Avenue Sampiero Corsu (à l’entrée de Bastia, face au cimetière).Horaires d’accueil : de 9 à 16 heures (samedi de 9 à 13 heures).Avant de venir sur place avec une pièce d’identité *, il est important que les clients s’assurent que le colis est disponible. Pour cela, 2 possibilités : aller sur le site www.laposte.fr ou appeler le numéro vert (appel gratuit) : 0 800 08 23 20 (horaires de disponibilité : du lundi au vendredi - 9h15-12 heures et 14-18 heures).Les communes concernées par cette grève sont : Bastia (pour la distribution des colis, seul le secteur de Cardo est impacté), Ville di Pietrabugno, San Martino di Lota et Santa Maria di Lota.La Poste met tout en œuvre pour réduire les désagréments causés à la population tout en maintenant le dialogue avec les représentants du personnel.*Pour les entreprises, nécessité de présenter un justificatif prouvant le lien entre l’entreprise et la personne chargée de retirer le(s) colis