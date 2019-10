La Poste Bastia Cap : "Nous restons en grève jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre"

Les salariés de La Poste Bastia Cap n'ont pas dit leur dernier mot. Depuis Jeudi, les employés du centre de courrier exercent leur droit de grève. En cause : la réorganisation de leur travail par un algorithme. Un système très décrié par les facteurs dans toute la France car celui-ci calcule les distances et le temps de travail d'un agent sans prendre en compte la réalité du terrain.



Depuis le début de la mobilisation, une vingtaine de facteurs est en poste devant le centre courrier de Bastia Cap. Dans une ambiance bon enfant, Stéphane Valli qui travaille depuis 20 ans à la poste de Bastia raconte : "Avec ce nouvel algorithme, on nous dit combien de temps on doit mettre pour aller à chaque point de dépôts mais le logiciel ne prend pas en compte s'il y a des escaliers, le temps de se garer, le dénivelé... Ce calcul de comptage écrase notre métier. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a des choses à améliorer mais nous voulons que cela se fasse sur une base réelle. "



Des relations de proximité en danger

Les conclusions des contrôles dévoilent que 10 postes devraient être supprimés sur les 40 que compte le centre de courrier Bastia Cap. Une constatation que les employés de La Poste refusent d'entendre car pour eux, les chiffres sont erronés. Pour le logiciel, il faut deux tiers de temps en moins que ce que les facteurs mettent pour faire une tournée. Stéphane Valli reprend : " On nous chronomètre constamment. Par exemple on nous demande de remettre une lettre recommandée en 90 secondes. Si on suit ces cadences il n'y a plus de rapports humains. Quand j'ai commencé ce n'était pas comme ça. J'ai vu la charge et les conditions de travail changer."



Un dialogue entamé

Ce mardi matin, les délégués syndicaux de la CGT se sont entretenus avec la direction de La Poste. Les concertations n'ont pas menées à la fin du conflit car la direction a demandé aux facteurs de relever eux-même les points spécifiques de leur tournée, chose qu'ils ont refusée. Le personnel de La Poste a donc décidé de "rester en grève en attendant qu'une porte s'ouvre."



Malgré la grève, les clients de La Poste pourront venir récupérer leurs colis au centre courrier de Bastia Cap situé à Bastia Avenue Sampiero Corsu (à l’entrée de la ville, face au cimetière), de 9 à 16 heures (samedi de 9 à 13 heures ).