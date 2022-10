La Poste de Galeria labellisée France Services

Ce vendredi 14 octobre, le bureau de La Poste de Galeria a été labellisé France Services. Mis en route par le gouvernement, cet espace, qui regroupe en un même lieu, un guichet unique de services publics rassemblant neuf partenaires, a le but de faciliter les démarches administratives du quotidien des Français.



Au-delà des services de La Poste, les clients pourront bénéficier des services de différents opérateurs, comme Pôle emploi, la CNAM , la MSA , la CAF , la CNAV , la DGFiP , et les services des ministères de la Justice et de l’ Intérieur.



Un service itinérante

La Poste de Galeria a la particularité d'accueillir un Facteur France Services. C’est Saveria Castellani , factrice France Services, qui est désormais l’interlocutrice privilégiée des citoyens autour de Galeria , en associant la tournée de distribution postale aux permanences France Services.



Saveria effectue depuis début octobre des permanences notamment les lundi et jeudi à la mairie de Manso . Elle a été formée pour accompagner les citoyens dans leurs démarches en ligne, grâce à ce d ispositif ell e peut désormais : atteindre les citoyens les plus isolés lors de la tournée de distribution postale, détecter les habitants les plus en difficultés avec les démarches administratives en ligne et les accompagner lors des permanences en itinérance (avec ou sans rendez-vous).



La C orse compt e déjà 34 structures France Services dont 18 sont intégrées au sein d’un bureau de poste : Sotta , Sari-Solenzara , Castello di Rostino , Bastia Place d’armes, Calacuccia , Vico, Patrimonio , Piana, Ventiseri , Calenzana , Luri , Cervione , Petreto-Bicchisano , Galeria , Penta Di Casinca , Murato , Venaco et Aleria .