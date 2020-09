La Marie-Do et Century 21 s’associent pour une campagne d’affichage solidaire

Une bouffée d’oxygène. C’est ce que représente, pour l’association de lutte contre le cancer La Marie-Do, ce partenariat avec l’agence immobilière Century 21. Une campagne d’affichage solidaire, inspirée par l’UNICEF, qui fonctionne sur un principe très simple : pour chaque panneau posé par un particulier, ce sont 21€ qui sont directement reversés à l’association. « Pour les gens, cela ne leur coute rien, juste d’afficher le panneau à leur fenêtre, et nous on reverse la somme à la Marie-Do » explique Ghjuvanni Emmanuelli, directeur marketing de l’agence.



« Tout le monde peut le faire » commente la présidente de l’association Catherine Riera, « ce n’est pas un don financier, tout le monde peut s’engager avec juste un panneau, c’est un geste symbolique mais qui veut dire beaucoup pour nous ». Un partenariat destiné aux particuliers mais qui a vocation à s’étendre aux commerçants, non plus avec des panneaux mais par un système de stickers à apposer sur leurs vitrines. « Notre objectif est d’afficher le plus possible, parce que c’est une association qui compte, et la lutte contre le cancer est une lutte qui nous est chère » indique Ghjuvanni Emmanuelli.



Une initiative d’autant plus précieuse que l’association traverse une mauvaise passe financière, en raison de la crise sanitaire. Les traditionnelles journées de la Marie-Do, qui se déroulent chaque année au mois d’octobre et représentent un moment de collecte important, ont dû être annulées. Une perte de l’ordre de 70 000€, qui s’ajoute à celle de tous les évènements associés qui ont lieu toute l’année : « Nous en avions 37 l’an dernier et à l’heure où je vous parle, il n’y en a eu que 4, ce qui représente 110 000€ de perte » souligne Catherine Riera. « On est sur une année qui n’est même pas noire, elle est catastrophique » conclut-elle.



Un manque à gagner qui a de quoi inquiéter. Car la Marie-Do reverse chaque année plus de 240 000€ à près de 600 malades. Si la collecte n’est pas bonne, un ou plusieurs dispositifs pourront être impactés. Un crève-coeur pour la présidente : « Je ne sais pas dans quoi il faudra rogner : les fonds de secours pour les personnes atteintes par le cancer et en situation de précarité, les personnes hospitalisées qui bénéficient de soins de support, les personnes qui partent en essai clinique sur le continent et que nous accompagnons… Comment arbitrer ? ».



En cette période de crise, la Marie-Do lance donc un appel au soutien. Il est possible de participer dès ce lundi 21 septembre : les panneaux sont mis à disposition dans les agences Century 21 d’Ajaccio et Porticcio, et ce jusqu’au 31 octobre.