La Maison Salge, première entreprise corse à suivre un programme national pour les PME

C’est une première en Corse. La Maison Salge, artisan glacier de Saint-Florent, vient de devenir la première entreprise insulaire à finaliser le programme Goldman Sachs 10,000 Small Businesses France, en partenariat avec l’ESSEC Business School. Initialement lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni, le programme a été élargi à la France il y a cinq ans, avec l'objectif de soutenir les dirigeants de petites et moyennes entreprises dans la structuration de leur organisation et le développement de leur stratégie commerciale.





Un programme que la Maison Salge a choisi de suivre pour « structurer notre démarche pour l’avenir ». « Ça m’intéressait parce qu’il propose d’élaborer un plan de croissance avec des professeurs et un coach, et c’est un programme fait sur-mesure pour l’entreprise », explique Saveria Salge, dirigeante de la Maison Salge. Pendant quatre mois, elle a suivi des modules combinant cours en présentiel à Paris et sessions en visioconférence, couvrant la stratégie, la finance, le marketing digital, le leadership, « tout ce dont une PME a besoin ».





Le programme incluait également « des ateliers en sous-groupes et des séances individuelles avec un coach attitré » permettant à chaque dirigeant « de construire un plan de croissance sur-mesure ». Il s’est achevé le jeudi 29 janvier dernier par une soutenance finale à Paris, où Saveria Salge, aux côtés de 60 dirigeants d’entreprises, a présenté un plan de croissance sur cinq ans, « avec des nouveautés qui vont bientôt arriver », glisse-t-elle.





Mettre en valeur la Corse





Au-delà de la formation, le programme a permis à la Maison Salge de structurer son organisation et de clarifier les rôles de chacun au sein de l’équipe, tout en mettant en place des indicateurs clés pour piloter l’entreprise de manière plus précise. « Ça nous a permis de prendre de la hauteur et on nous a donné des clés importantes afin de structurer notre équipe et notre entreprise », souligne Saveria Salge. Elle ajoute que le parcours a également été l’occasion d’aborder la question de l’insularité, « un élément important » pour une PME basée en Corse. « Avec le coach, on liste nos forces, nos faiblesses… Le fait de réapprendre les fondamentaux permet de structurer notre démarche pour l'avenir. »





Le programme a également offert à la Maison Salge l’occasion de mettre en valeur la Corse et ses producteurs locaux lors de la soutenance présentée à Paris. « On a pu mettre l’accent sur nos valeurs, notre histoire, nos matières premières, nos producteurs locaux, nos partenaires et nos clients, le tout devant d’autres dirigeants d’entreprises de milieux différents, que ce soit le BTP, l’agroalimentaire ou encore la rénovation. »



Désormais, la Maison Salge va pouvoir mettre en œuvre son plan de croissance, tout en effectuant des suivis réguliers avec le programme. « On a un retour à faire dans un mois, trois mois, six mois, et on va avoir un séminaire tous les ans pendant cinq ans pour savoir si on met bien en place ce qu’on a prévu », conclut Saveria Salge.

